Дуда: новая стратегическая концепция НАТО должна учитывать изменения в мире

Президент Польши призвал военный альянс внести изменения в свою политику.

Анджей Дуда считает, что новая стратегическая концепция НАТО должна учитывать изменения из-за действий России. Президент выступил с обращением в эфире местного Польского телевидения. По мнению лидера страны, документ обязан учитывать те изменения, которые произошли в мире после начала специальной военной операции России на Украине. Политик пояснил, что речь идет и как о солдатах альянса, так и о необходимой инфраструктуре.

Польская позиция однозначна - мы считаем, что новая стратегическая концепция НАТО должна учитывать изменения, которые спровоцировала российская агрессия на Украине. Нужно еще большее участия альянса в нашем регионе. Анджей Дуда, президент Польши

Президент Польши напомнил прессе о том, что в пятницу 25 марта в Варшаву с двухдневным визитом прибудет американский Джо Байден. Дуда полагает, что Польше и Европе "нужно больше Америки" в военном и экономическом планах.

Польша отменяет масочный режим с 28 марта.

Фото и видео: YouTube / Onet News