Дуда: новая стратегическая концепция НАТО должна учитывать изменения в мире

Анджей Дуда считает, что новая стратегическая концепция НАТО должна учитывать изменения из-за действий России. Президент выступил с обращением в эфире местного Польского телевидения. По мнению лидера страны, документ обязан учитывать те изменения, которые произошли в мире после начала специальной военной операции России на Украине. Политик пояснил, что речь идет и как о солдатах альянса, так и о необходимой инфраструктуре.
Польская позиция однозначна - мы считаем, что новая стратегическая концепция НАТО должна учитывать изменения, которые спровоцировала российская агрессия на Украине. Нужно еще большее участия альянса в нашем регионе.
Анджей Дуда, президент Польши
Президент Польши напомнил прессе о том, что в пятницу 25 марта в Варшаву с двухдневным визитом прибудет американский Джо Байден. Дуда полагает, что Польше и Европе "нужно больше Америки" в военном и экономическом планах.
Польша отменяет масочный режим с 28 марта.
Фото и видео: YouTube / Onet News
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