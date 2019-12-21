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Ученые: дружба с собаками защищает детей от шизофрении

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Ученые объясняют это наличием в организме собак специфических бактерий.

Тесное общение с собаками в детском возрасте снижает риска развития шизофрении у ребенка. Об этом свидетельствуют исследования из детского центра Johns Hopkins Children"s Center в Балтиморе.

В эксперименте приняло участие 1 300 взрослых людей. В ходе него было установлено, что люди, которые  детстве имели собак, на 24% реже сталкивались с опаснейшим психическим расстройством.

Ученые объясняют это наличием в организме собак специфических бактерий, которые укрепляют иммунную систему и микробиоту кишечника человека. Это способствует снижению стресса и развитию психических проблем.

Исследователи отмечают, что от общения с кошками такого эффекта не прослеживалось.

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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