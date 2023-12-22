Драма "Под одной крышей"

В ДК Выборгский 28 января покажут спектакль про семью, мечту и взаимоотношения женщин. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Под одной крышей живут три абсолютно разные женщины – бабушка, мама и дочь. Все они имеют разный характер, разные профессии, разные взгляды на жизнь. Но родных людей объединяет не только одна крыша над головой, но мечта – обрести женское счастье.

Конфликт отцов и детей воплощается в отношениях бабушки, мамы и юной девушки, которые делят быт и прыскают претензиями. Бабушка – бывшая фронтовичка, которая знает, как "правильно" жить, утомила и запугала домашних. Она очень хочет показать, как любит своих девочек, но не умеет. Ее наивная дочь постоянно мечтает о новой жизни, витает в облаках и даже не замечает, что самая младшая в семье ждет ребенка. 17-летняя внучка боится признаться в случившемся. Она даже не представляет, как на это отреагируют ее родные…

Фото: ВКонтакте / Ленком Марка Захарова