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Доступная среда для людей с инвалидностью станет темой прямой линии омбудсмена Ленобласти 12 июля
Сегодня, 14:48
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Доступная среда для людей с инвалидностью станет темой прямой линии омбудсмена Ленобласти 12 июля

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Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области проведет прямую линию с жителями региона.

12 июля состоится прямая линия с уполномоченным по правам человека в Ленинградской области Сергеем Шабановым. Общение омбудсмена с жителями региона пройдет с 10 до 16, связаться с Сергеем Шабановым и задать ему интересующий вопрос можно будет по телефону 8-812-916-50-63.

Тематикой "прямой линии" станет доступная среда для людей с ограниченными возможностями; актуальность данной проблемы стала вновь очевидна после прошедшей накануне "прямой линии" губернатора, на которой слабовидящий житель области пожаловался на отсутствие необходимой для перемещения инфраструктуры - системы звукового сопровождения, перил и пандусов. 

5 июля Сергей Шабанов принял участие в брифинге об обязательной вакцинации и правах человека. 

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Ленобласти 

Теги: доступная среда, ленобласть, люди с инвалидностью, омбудсмен ленобласти, прямая линия, сергей шабанов, уполномоченный по правам человека
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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