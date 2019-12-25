Доступная среда для людей с инвалидностью станет темой прямой линии омбудсмена Ленобласти 12 июля

Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области проведет прямую линию с жителями региона.

12 июля состоится прямая линия с уполномоченным по правам человека в Ленинградской области Сергеем Шабановым. Общение омбудсмена с жителями региона пройдет с 10 до 16, связаться с Сергеем Шабановым и задать ему интересующий вопрос можно будет по телефону 8-812-916-50-63.

Тематикой "прямой линии" станет доступная среда для людей с ограниченными возможностями; актуальность данной проблемы стала вновь очевидна после прошедшей накануне "прямой линии" губернатора, на которой слабовидящий житель области пожаловался на отсутствие необходимой для перемещения инфраструктуры - системы звукового сопровождения, перил и пандусов.

5 июля Сергей Шабанов принял участие в брифинге об обязательной вакцинации и правах человека.

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Ленобласти