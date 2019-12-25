Туроператоры и кинотеатры займутся доставкой продуктов в Петербурге

На такие меры хотят пойти, чтобы остаться на плаву в кризисное время.

Петербургские туроператоры и кинотеатры хотят заняться доставкой продуктов, чтобы остаться на плаву в это кризисное время и обеспечить своих сотрудников работой и зарплатой. Об этом пишет РБК.

Собственные службы доставки решили запустить сеть кинотеатров "Мираж Синема" и система поиска туров Слетать.Ру. Они сейчас ведут переговоры с "Лентой" и "Метро", а также службами такси. Сервисы могут заняться доставкой уже в ближайшие недели.

Тем временем, эксперты считают, что такие меры могут быть малоэффективны. Они уверены, что спрос на услугу будет носить временный характер, кроме того, для запуска доставки необходимы дополнительные затраты.

Ранее мы писали, что в Петербурге зарплата курьера выросла до 140 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV