Елена Мизгулина рассказала о ночной уборке Петербурга

В Северной столице уборщики могут приступить к круглосуточной очистке улиц благодаря хорошей погоде.

Руководитель отдела комплексной уборки от Комитета по благоустройству Елена Мизгулина рассказала, что коммунальные и дорожные службы перешли на круглосуточный режим работы. Чиновница заверила, что к майским праздникам Петербург будет сиять чистотой, а дороги полностью успеют очистить от зимней грязи и смета.

Плюсы уборки в темное время в том, что движение на дорогах менее интенсивное, а соответственно дорожникам не нужно делать лишних маневров. Это экономит время и средства рассказывает спикер

Отметим, что распоряжение поступило в ведомство свыше. На данный момент сотрудники могут комфортно выполнять уборку в ночное время из-за потепления.

Фото: Piter.tv