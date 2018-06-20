Елена Мизгулина рассказала о ночной уборке Петербурга

Руководитель отдела комплексной уборки от Комитета по благоустройству Елена Мизгулина рассказала, что коммунальные и дорожные службы перешли на круглосуточный режим работы. Чиновница заверила, что к майским праздникам Петербург будет сиять чистотой, а дороги полностью успеют очистить от зимней грязи и смета.
Плюсы уборки в темное время в том, что движение на дорогах менее интенсивное, а соответственно дорожникам не нужно делать лишних маневров. Это экономит время и средства
рассказывает спикер
Отметим, что распоряжение поступило в ведомство свыше. На данный момент сотрудники могут комфортно выполнять уборку в ночное время из-за потепления.
Фото: Piter.tv
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