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Дорожники Ленобласти завершили ремонт участка трассы "Станция Оять — Алеховщина — Надпорожье — Плотично"
Сегодня, 18:12
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KaterinaKono13

Дорожники Ленобласти завершили ремонт участка трассы "Станция Оять — Алеховщина — Надпорожье — Плотично"

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Работы велись в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" по заказу государственного казенного учреждения "Ленавтодор".

Дорожники Ленинградской области завершили ремонт участка трассы "Станция Оять — Алеховщина — Надпорожье — Плотично", проходящего через село Винницы, столицу веппского края.

Работы велись в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" по заказу государственного казенного учреждения "Ленавтодор".

На трехкилометровом отрезке дороги, проходящем через деревню Тумазы, была расчищена полоса отвода, уложено два слоя нового асфальтобетона и поставлены автобусные остановки. Непосредственно в самих Винницах для безопасности пешеходов обустроен тротуар.

В прошлом году на подъезде к Винницам был выполнен капремонт, в рамках которого грунтовый участок дороги стал асфальтовым.

880 лет назад село Винницы было впервые упомянуто в летописях как столица Вепсского края. Ежегодно летом здесь проходит традиционный праздник "Древо Жизни", куда приезжают гости со всей России. В настоящее время на территории Ленинградской области проживает примерно 1,3 тысячи представителей малой народности вепсов.

Источник: пресс-служба ЛО

Теги: новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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