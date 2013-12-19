В Петербурге на обновление классов школы-интерната выделят 7,5 млн рублей

Стоимость ремонта составит 7 миллионов рублей.

В Выборгском районе Петербурга обновят классы школы-интерната, а в Невском районе выкупят помещения для детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В школе-интернате №33 до 20 августа проведут ремонт и установят новое оборудование в пяти кабинетах. В классе психолого-педагогического сопровождения установят интерактивный стол логопеда и программно-методические комплексы для развития речи. Также появится мультимедийный комплекс с 3D-визуализацией и мастерская "Гончарное дело". Стоимость ремонта составляет 7 миллионов рублей. Оснащение – 7,5 миллиона рублей.

Кроме того, в собственность города выкупят встроенные помещения в новом ЖК "Невская звезда" – там к концу декабря 2022 года откроют детский сад на 100 мест.

Фото: pexels