Глава Минюста оценил судебный процесс над бойцами Британии, сражавшимися против ДНР на Украине.

Заместитель британского премьер-министра, глава Министерства юстиции Доминик Рааб заявил о том, что Лондон подаст жалобы в случае смертного приговора британским наемникам в Донецкой народной республике. Соответствующей информацией чиновник поделился в эфире местной радиостанции LBC. Страна намерена обжаловать вынесенный вердикт, если тот приведет к гибели британских граждан. Сейчас они обвиняются по статье за участие в боевых действиях на территории Украины на стороне Киева как наемники.

Я не знаю всех деталей, но, конечно, мы ожидаем, что законодательство, применяемое в ходе вооруженных конфликтов, будет соблюдаться, и мы гарантируем, что подадим все жалобы. Доминик Рааб, глава Минюста Британии

Министр не стал уточнять, куда именно британские жалобы на судебный процесс могут быть направлены. Доминик Рааб поделился сведениями о том, что МИД Великобритании займется тем, чтобы обращения Лондона были поданы в необходимые инстанции. Ранее Рааб сам возглавлял внешнеполитическое ведомство (в период с 2019 по 2021 года).

Посол ЛНР в РФ Мирошник: иностранные наемники, воюющие за Киев, должны быть наказаны.

Фото и видео: YouTube / LBC