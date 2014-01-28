Прорыв трубы на Трамвайном проспекте оставил дом без отопления

Инцидент произошел в доме №25/3.

Жители дома на Трамвайном проспекте остались без тепла из-за прорыва трубы в подвале. Об этом 19 октября Piter.TV рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в районе 18 часов в доме №25/3 по Трамвайному проспекту. Выяснилось, что в подвале дома (в четвертом подъезде) прорвало трубу с горячей водой. В результате весь дом остался без отопления. Выясняются причины аварии.

Ранее стало известно, прорыв трубы на улице Лени Голикова оставил дома без отопления.

Фото: Piter.tv