  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прорыв трубы на Трамвайном проспекте оставил дом без отопления
Сегодня, 21:21
151
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Прорыв трубы на Трамвайном проспекте оставил дом без отопления

0 0

Инцидент произошел в доме №25/3.

Жители дома на Трамвайном проспекте остались без тепла из-за прорыва трубы в подвале. Об этом 19 октября Piter.TV рассказал источник в экстренных службах. 

Инцидент произошел в районе 18 часов в доме №25/3 по Трамвайному проспекту. Выяснилось, что в подвале дома (в четвертом подъезде) прорвало трубу с горячей водой. В результате весь дом остался без отопления. Выясняются причины аварии.

Ранее стало известно, прорыв трубы на улице Лени Голикова оставил дома без отопления.

Фото: Piter.tv

Теги: отопление, прорыв, трамвайный проспект, труба
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии