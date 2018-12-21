Дольщики ЖК Парнас негодуют: семьи ждут свои квартиры с 2014 года

Семьи вынуждены снимать квартиры и платить ипотеку за жилье, в строительство которого они уже не верят.

Дольщики ЖК Парнас ждут свои квартиры с 2014 года. Строительство идет очень медленно, сроки сдачи переносили несколько раз. Недавно сроки снова сдвинули: первый корпус обещают достроить в I квартале 2020 года. Семьи вынуждены снимать квартиры и платить ипотеку за жилье, в строительство которого они уже не верят.

Когда я покупала квартиру, я была одна, сейчас у меня ребенок, я мать одиночка. У меня ипотека, я плачу банку за квартиру, которую не имею. Рефинансирование ставки у меня не прошло – там маленькая сумма была взята. Для банка маленькая, для меня большая. Я учитель в школе, поэтому хотелось бы, чтобы государство проявило внимательность. Татьяна Данишина, дольщик

Первый застройщик О2 обанкротился, сейчас строительством занимается компания П1. Дольщики неоднократно писали обращения в комитет по строительству и губернатору. По их словам, в ответ приходят одни отписки, а ситуация не меняется.

Сменился застройщик, но скорость строительства вы сами видите, в каком состоянии. По всем отпискам из того же строительного комитета, на сегодняшний день должны работать минимум 70 человек на стройке, но на стройке можно заметить 3-4 рабочих. Владимир Киршфельдт, дольщик

На встречу с дольщиками пришел представитель отдела продаж ЖК Парнас. Представитель застройщика пообещал в ноябре подробно разъяснить ситуацию дольщикам. Дольщики надеются, что однажды вместо отписок и обещаний, они получат квартиры.

Единственный путь достроить этот дом – продать оставшиеся метры и направить денежные средства на скорейшую достройку. Жилой комплекс строится в соответствии с разрешением на строительство, которое продлено у нас до 2020 года. Андрей Кучмин, представитель отдела продаж, дольщик

Фото и видео: Piter.TV