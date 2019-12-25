До середины октября в Ивангороде откроется новый центр спорта с двумя бассейнами

Его строительство ведется с 2006 года.

До 15 октября в Ивангороде будет введен в эксплуатацию спортивный центр с двумя бассейнами. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Отмечается, что пропускная способность объекта площадью 4 тысячи квадратных метров будет достигать 480 человек в сутки.

Результаты строительства уже оценил губернатор Александр Дрозденко. В данный момент идет работа по проверке инженерных систем, после которого объект будет сдан.

Глава региона отметил, что возведение центра идет с 2006 года. Против первого застройщика возбуждено уголовное дело, а нового подрядчика удалось найти лишь к 2018 году. Новый контракт обошелся примерно в 270 миллионов рублей.

Добавим, что бассейны будут отличаться по размеру - основной имеет протяженность 25 метров. Посетители смогут воспользоваться раздевалками, душевыми, санузлами и саунами.

Ранее мы рассказали о том, что в деревне Кингисеппского района 175 человек готовятся переехать из аварийного жилья.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области