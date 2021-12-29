РКН примет меры к компаниям, не исполняющим закон "о приземлении" до конца февраля

Всего предусмотрено 8 мер понуждения. РКН вправе применить одну или несколько из них, в том числе информирование пользователей о поисковой выдаче о нарушении закона.

Сотрудники Роскомнадзора (РКН) до конца февраля намерены рассмотреть меры понуждения для компаний, которые не открыли представительства в России в рамках закона "о приземлении". Об этом на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин.

Он уточнил, что речь идет в первую очередь об экономических мерах. РКН намерен запретить рекламу. Всего предусмотрено 8 мер понуждения. РКН вправе применить одну или несколько из них, в том числе информирование пользователей о поисковой выдаче о нарушении закона. Как отметил Субботин, депутаты могут запретить распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного лица. Также компаниям могут запретить сбор и трансграничную передачу персональных данных или частично ограничить доступ.

Напомним, что с 1 января 2022 года в России вступил в силу закон "о приземлении" иностранных IT-компаний. Он затрагивает деятельность организаций, имеющих более 500 тыс. российских пользователей. Владельцы таких информационных ресурсов должны создать филиалы на территории России, а также учредить российских юрлиц, которые должны представлять интересы головных компаний.

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