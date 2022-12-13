Всего за прошлый год заменено 1460 лифтов.

До конца 2025 года в Петербурге заменят все лифты, у которых закончился срок эксплуатации. В Петербурге сейчас более семи тысяч лифтов, которые требуется заменить. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом заявил вице-губернатор Анатолий Повелий.

Рост финансовых показателей, а также выделенные дополнительно 3 млрд рублей из городского бюджета позволили в 2022 году дополнительно заменить более 1000 лифтов с истекшим сроком эксплуатации. Всего за прошлый год заменено 1460 лифтов. С учетом выделяемых из бюджета города 6 млрд рублей в 2023 году будет заменено более 2000 лифтов.

В 2024-2025 годы также ежегодно будут меняться на новые не менее 2000 лифтов.

Ранее на Piter.tv: Спрос на вторичное жилье в Петербурге за год сократился на 21,2%.

Фото: Piter.tv