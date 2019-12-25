До конца 2021 года по "Северному потоку-2" может быть поставлено 5,6 млрд кубометров газа

На конец июля по газопроводу поставки в Европу составили 33,7 млрд кубометров газа.

До конца 2021 года по газопроводу "Северный поток-2" может быть поставлено 5,6 млрд кубометров газа. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

Кроме того, были подведены итоги по поставкам на конец июля. По газопроводу в Европу поставили 33,7 млрд кубометров газа. В Германию через него поставили 22,7 млрд кубометров.

Ранее мы писали, что в Европе газовые хранилища "Газпрома" заполнены на минимум за последние 8 лет. Наполненность хранилищ составляет примерно 18%.

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