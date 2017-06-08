До каких пор северо-запад Петербурга будет задыхаться от мусорного полигона "Новоселки"?

Экологическая ситуация в Петербурге, на северо-западе которого располагается большая мусорная свалка "Новоселки", продолжает оставаться крайне напряженной. После того, как средняя суточная температура воздуха в регионе установилась выше 0 градусов, неприятный запах с полигона усилился в разы и вновь напомнил о болезненной городской проблеме.

За решение проблемы несет ответственность начальник Департамента федеральной службы по надзору в сфере природопользования по СЗФО Олег Жигилей. Примечательно, что он мог бы решить эту проблему, ведь ранее было предложено засыпать полигон безопасным грунтом из-под строительных котлованов - безвредно и бесплатно. Однако ни глава ведомства, ни его сотрудники, видимо, не планируют идти навстречу сотням тысяч жителей Приморского района, уставшим от бесконечного затягивания решения проблемы со свалкой.

В то время как Олег Жигилей совершенно ничего не делает, общественность, экологи и СМИ усиленно бьют в колокола, опасаясь повторения в Петербурге волоколамских событий.

В пятницу 4 мая горожане даже вышли к зданию Росприроднадзора и устроили пикет с лозунгами "Полигон "Новоселки" – символ безразличия и алчности", "Новоселки: зловоние коррупции в Росприроднадзоре", "Олег Жигилей душит наших детей".

По словам митингующих, они пытаются разрешить эту проблему в течение нескольких лет, поэтому после постоянных телефонных звонков в ведомство, впустую написанных жалоб решили призвать Олега Жигилея к ответу посредством пикета, однако он и в этот раз проигнорировал уставших от зловоний "Новоселок" жителей города.