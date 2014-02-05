До 1 июля продлили арест художнице Саше Скочиленко, обвиняемой в фейках о российской армии

Прежний срок заканчивался 31 мая этого года.

В понедельник, 30 мая, Василеостровский суд Петербурга продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Александре Скочиленко до 1 июля. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов города.

Напомним, Александра была арестована за замену ценников в супермаркете. Информация, по версии следствия, содержала в себе фейки о действиях ВС РФ. Адвокат пытается оспорить заключение под стражу. Также девушку теперь обеспечивают горячим безглютеновым питанием. Ей необходимо соблюдать диету по медицинским показаниям. У жительницы Петербурга диагностировано аутоиммунное заболевание.

Ранее мы писали, что после жалоб на травлю художницу Сашу Скочиленко перевели в двухместную камеру с доброжелательной соседкой. Ранее арестованная художница жаловалась на травлю со стороны соседок по камере, которые не позволяли ей есть, когда она хотела, и принуждали к стирке одежды.

Фото: ВКонтакте / Александра Скочиленко