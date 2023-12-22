Русская антреприза им. Андрея Миронова приглашает на спектакль "Дни нашей жизни". Начало в 19.00. Возрастное ограничение: 16+.

Пьеса "Дни нашей жизни" была написана Леонидом Андреевым в 1908 году и основана на двух неопубликованных рассказах автора. Считается, что пьеса автобиографична, и главный герой, студент Николай Глуховцев, является отражением самого Андреева. Прототипом его возлюбленной Оль-Оль считается несколько женщин, которые были близки к писателю.

Пьеса имеет связь с театром имени Андрея Миронова, так как Андреев проживал в доме, где сейчас находится театр, с 1914 по 1917 годы. В 2011 году за создание спектакля "Дни нашей жизни" режиссеру-постановщику Ю. Цуркану, артистам П. Толстун и С. Барковскому была присуждена Российская театральная премия имени Евгения Лебедева.

Фото: Русская антреприза им. Андрея Миронова