Дмитрий Песков заявил, что президент Азербайджана и премьер-министр Армении приедут в Петербург на саммит

Лидеры государств приедут в Северную столицу уже завтра.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинин будут участвовать в неформальном саммите СНГ, который пройдет в Петербурге 26 и 27 декабря. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Лидеры государств приедут в Северную столицу уже завтра. Песков добавил, что трёхсторонняя встреча не планируется.

Также на саммите будет президент Республики Беларусь. Отметим, что политик приедет в Северную столицу на день раньше запланированного.

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