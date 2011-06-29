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Дмитрий Песков заявил, что президент Азербайджана и премьер-министр Армении приедут в Петербург на саммит
Сегодня, 16:47
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Дмитрий Песков заявил, что президент Азербайджана и премьер-министр Армении приедут в Петербург на саммит

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Лидеры государств приедут в Северную столицу уже завтра.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинин будут участвовать в неформальном саммите СНГ, который пройдет в Петербурге 26 и 27 декабря. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Лидеры государств приедут в Северную столицу уже завтра. Песков добавил, что  трёхсторонняя встреча не планируется. 

Также на саммите будет президент Республики Беларусь. Отметим, что политик приедет в Северную столицу на день раньше запланированного.

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Фото: Pxhere

Теги: дмитрий песков, международные отношения, неформальный саммит в петербурге, политика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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