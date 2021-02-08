Великобритания вскоре останется без топлива для перехвата чего бы то ни было. Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля прокомментировал решение премьер-министра Соединенного королевства Кира Стармера по тому, чтобы военные задерживали суда из "тенефого флота" в территориальных водах Британии.

Вскоре у Великобритании не останется топлива для "перехвата" чего бы то ни было. При таком раскладе Британия может в итоге перехватить полномочия и у самого [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера за пропаганду разрушения западной цивилизации. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

В канцелярии Стармера добавили, что британские войска и правоохранительные органы будут придерживаться индивидуального подхода в отношении каждого судна и консультироваться с отраслевыми специалистами, прежде чем проводить операцию по задержанию.

Kirill Dmitriev