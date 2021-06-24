Для разгрузки проблемных трасс в Ленобласти вводятся ночные смены, жителям предлагают дополнительные электрички

Центр управления регионом ищет решения сложной ситуации на дорогах.

Центр управления регионом обрабатывает огромное количество жалоб, поступающих от водителей и пассажиров автотранспорта, ставших заложниками огроных заторов на дорогах Всеволожского района Ленинградской области, где проходят сразу несколько параллельных ремонтов. ЦУР передает информацию в профильные ведомства и вместе с ними пытается найти решение сложной ситуации, спровоцированной нескоординированной работой дорожных служб города и области. Ранее на обращения жителей области уже реагировал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Так, на загруженном Гостилицком шоссе ввели дополнительные ночные смены. На основном пути в Петербург из Ломоносовского района и ночью идёт укладка выравнивающего слоя и выводится максимальное количество техники. С 10 часов пятницы до 13 часов субботы было решено снять ограничения движения по Мурманскому шоссе.

На Всеволожском направлении могут быть введены дополнительные электрички - согласно оперативно проведенному опросу, около половины жителей района согласны сменить автотранспорт на поезд при наличии большего количества рейсов. Октябрьская железная дорога уже подтвердила готовность увеличить количество пассажирских составов на время ремонта основных автотрасс, который продлится до 18 июля.

На август перенесли ремонт участка региональной дороги Мяглово - Всеволожск.