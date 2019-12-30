Для трассы М-11 заготовили 400 тысяч тонн материалов от гололёда

Задействовано 1050 единиц уборочной техники.

Во вторник, 14 января, стало известно, что для трассы М-11 в Петербурге заготовили 400 тысяч тонн материалов от гололёда. Об этом сообщает пресс-служба государственной компании "Автодор".

"Хотя нынешняя зима на территории Европейской части России выдалась бесснежной, мы всё равно готовы к ударам стихии", —сказано в сообщении.

Отмечается, что 400 тысяч тонн материалов уйдут на борьбу с гололёдом не только на М-11, а также для федеральных трасс М-1, М-3, М-4 и А-105. При этом на дороги выйдут 1050 единиц уборочной техники.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург 14 января останется на северной переферии антициклона.

Фото:Питер Решает/вк