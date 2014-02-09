Директора стройфирмы из Щёлкова подозревает в мошенничестве на 3,5 млн рублей

В Подмосковье арестован недобросовестный бизнесмен.

Российские правоохранительные органы подозревают директора строительной фирмы из подмосковного города Щёлкова в мошенничестве. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы полиции по региону. Известно, что злоумышленник обещал клиентам возведение домов в короткий срок за минимальную оплату. Он искал заказчиков через Интернет, где активно рекламировал свою деятельность. Оперативники установили, что порядка 70 человек согласились на получение услуг от недобросовестного бизнесмена. Люди подписали контракты и внесли предоплату.

Свои обязательства правонарушитель так и не выполнил, а на звонки потерпевших не отвечал. По предварительной информации, один из обманутых клиентов заплатил предпринимателю 3,5 млн рублей. пресс-служба МВД РФ по Московской области

В настоящее время предприниматель задержан. В его отношении ведется уголовное дело по статье 159 УК РФ. Фигурант расследования заключён под стражу. Оперативниками устанавливаются криминальные эпизоды противоправной деятельности злоумышленника, его возможные соучастники и общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим.

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Фото и видео: МВД Медиа