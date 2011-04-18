Директора и главврача частной клиники осудили за нелегальный въезд в РФ 150 мигрантов

Владимир Васенин рассказал о сроках, которые получили фигуранты расследования.

Долгопрудненский районный суд в Москве приговорил к 1,5 годам лишения свободы директора и главного врача частной медицинской клиники, которые обеспечивали нелегальный въезд на территорию страны более 150 мигрантам. За свои услуги злоумышленники получали от 10 до 40 тысяч рублей. Соответствующей информацией с журналистами поделился руководитель пресс-службы полиции по городу Владимир Васенин. Он пояснил, что фигурантами уголовного дела стали трое человек. Двое полтора года проведут в заключении. Они также выплатят штраф в размере 100 тысяч рублей каждый. Их сообщница останется под стражей на год и выплатит государству штраф в виде 100 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке. В результате противоправной деятельности на территорию РФ нелегально въехало более 150 мигрантов. Владимир Васенин, глава пресс-службв МВД по городу

Следствие установило, что преступники подготавливали для иностранцев подложные приглашения на прохождение медицинского свидетельствования по несуществующим заболеваниям.В реальности же во врачебной помощи иностранные граждане не нуждались, поэтому проходить лечение в этом учреждении не намеревались. Используя поддельные документы, приезжие въезжали в страну с целью проживания и трудоустройства. По факту ведется уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа