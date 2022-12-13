Директор петербургского ПНИ № 10 прервал свой отпуск из-за скандала с детскими смертями

Веревкин заявил, что не может ничего прокомментировать "при всем желании, идет проверка, в которой задействованы все контрольные органы: следственный комитет, прокуратура, Роспотребнадзор и Росздравнадзор".

Директор ПНИ №10 Иван Веревкин после публикации видеообращения руководителя Центра паллиативной помощи Нюты Федермессер прервал отпуск и вернулся в Петербург. Об этом 19 апреля пишет "Фонтанка".

Веревкин заявил, что не может ничего прокомментировать "при всем желании, идет проверка, в которой задействованы все контрольные органы: следственный комитет, прокуратура, Роспотребнадзор и Росздравнадзор".

Ранее Нюта Федермессер записала обращение к руководству страны с просьбой наказать виновных в смерти детей в петербургском психоневрологическом интернате № 10.

Ранее для дома-интерната ветеранов войны и труда в Петербурге построят дополнительный корпус за 800 млн рублей.

Фото: Piter.tv