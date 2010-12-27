Директор дочернего предприятия РЖД переписал на себя служебный Land Cruiser после увольнения

В Петербурге возбудили дело по мошенничеству с имуществом РЖД

В отношении генерального директора, входящей в структуру монополии РЖД, завели уголовное дело. Виктор Кабанов переписал на себя служебную машину Toyota Land Cruiser стоимостью в 2,5 млн рублей, сообщили в Северо-Западном следственном управлении по транспорту СК 26 октября.

Известно, что дорогостоящую иномарку приобрела Санкт-Петербургская торговая компания (ОРС). После определённого промежутка времени, Кабанов приложил к документам машины некую экспертную оценку стоимости авто в 135 тыс. рублей. Позже договор купли продажи оформили между дочерью гендиректора предприятия и ОРС. Автомобиль был продан за 150 тыс. рублей. Стоит отметить, что по документам Land Cruiser оказался зарегистрирован на имя обвиняемого.

Схему, попадающую под статью 159 УК РФ, обнаружили сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции Северо-Западной полиции на транспорте. В отношении Виктора Кабанова возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Отмечается, что незаконная сделка была совершенна в ноябре 2015 года, Кобанов предприятия покинул свой пост в декабре того же года.