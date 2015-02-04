Директор Лукашевской школы опубликовал открытое письмо с ответом губернатору

Максим Миронков, не принявший фиктивный ремонт школы в Ленобласти, ответил Александру Дрозденко, обвинившему его в саботаже.

Максим Миронков, директор Лукашевской средней общеобразовательной школы, выпустил открытое письмо с ответом губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко, ранее сегодня обвинившего директора в саботаже ремонтных работ и назвавшего руководителя школы человеком, который "не красит педагогический коллектив".

История с некачественной реновацией школы, к ремонту которой подрядчик был привлечен на далекой от прозрачности конкурсной основе, получила огласку в начале июля - уже после того, как директор Максим Миронков должен был принять работы и начать готовить школу к открытию 1 сентября. К концу июня объем выполненных работ не превышал 55%, а выполненные совершены с нарушениями технологических строительных процессов. Ни одно из требований подрядчик не исполнил, а на директора стал оказывать давление Комитет по образованию. Документы требовалось подписать для открытия школы, не взирая на опасность для детей. Организованная на личные средства директора независимая экспертиза показала нарушения едва ли не по всем техническим регламентам.

В своем открытом письме Максим Миронков еще раз пересказывает эти факты губернатору, предполагая, что тот мог быть недостаточно информирован перед тем, как делать столь громкие заявления, и обращает внимание главы региона на два уголовных дела, связанных с реновацией школ в Гатчинском районе и возбужденных против чиновника районной администрации за получение взятки. Письмо подписано "пока еще директором" школы.

Ответа от губернатора, в своем противоречивом высказывании уточнившего, что он "не обеляет ни одну из сторон", пока не последовало.

Фото: Лукашевская СОШ