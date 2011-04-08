Директор Исаакиевского собора заявил, что вопрос о передаче музея РПЦ не стоит

РПЦ в настоящий момент сняла все вопросы по этому поводу.

Вопрос о передаче государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" в ведение РПЦ в настоящее время не стоит на повестке дня. Об этом ТАСС рассказал директор учреждения культуры Юрий Мудров.

РПЦ в настоящий момент сняла все вопросы по этому поводу. Юрий Мудров, директор Исаакиевского собора

Мудров отметил, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий каждый месяц проводит службы в соборе и благодарит за его хорошее содержание. Сейчас здание Исаакиевского собора находится в собственности города под охраной на федеральном уровне и входит в список ЮНЕСКО. Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановили богослужения.

В начале 2017 года правительство Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было дано распоряжение о передаче собора в пользование Московскому патриархату. Тема передачи собора РПЦ вызвала общественный резонанс, проводились митинги. В 2019 году власти Петербурга отказались передавать собор преподобного Исаакия Далматского Русской православной церкви.

Фото: Piter.tv