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Die Welt: Вашингтон и союзники США ведут секретные переговоры о разрешении украинского конфликта
Сегодня, 18:00
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Die Welt: Вашингтон и союзники США ведут секретные переговоры о разрешении украинского конфликта

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За дипломатию выступает большинство  европейских избирателей.

США и их европейскими союзники в тайном формате обсуждают пути разрешения украинского конфликта. Об этом сообщили в немецкой газете Die Welt.

Как указано в статье, сейчас страны изучают и обсуждают дипломатические методы выхода Украины из кризисной ситуации. Рассматриваются варианты проведения диалога и переговоров, исключая применение силы.

За дипломатию выступает большинство  европейских избирателей, что ввело в замешательство политических лидеров.

Ранее на Piter.tv:  после начала спецоперации на Украине с Россией начали считаться.

Фото: Pexels

Теги: вашингтон, спецоперация, сша секретные переговоры
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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