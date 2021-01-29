Die Welt: Вашингтон и союзники США ведут секретные переговоры о разрешении украинского конфликта

За дипломатию выступает большинство европейских избирателей.

США и их европейскими союзники в тайном формате обсуждают пути разрешения украинского конфликта. Об этом сообщили в немецкой газете Die Welt.

Как указано в статье, сейчас страны изучают и обсуждают дипломатические методы выхода Украины из кризисной ситуации. Рассматриваются варианты проведения диалога и переговоров, исключая применение силы.

За дипломатию выступает большинство европейских избирателей, что ввело в замешательство политических лидеров.

Ранее на Piter.tv: после начала спецоперации на Украине с Россией начали считаться.

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