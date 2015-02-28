Заведения работали независимо друг от друга.

Российские правоохранительные органы пресекли незаконную деятельность двух игорных заведений в Симферополе и Евпатории . Сотрудники пресс-слжбы крымской полиции рассказали ою уголовном деле в социальных сетях. Известно, что оперативные мероприятия проводились при поддержке Следственного комитета России. По предварительным данным, нелегальные учреждения осуществляли работу вне зависимости друг от друга под руководством разных лиц. Она локация на полуострове функционировала с июля 2024 года, а другая – с декабря того же года.

Во время обысков указанных помещений изъято 40 комплектов компьютеров, посредством которых проводились азартные игры, а также кассовая техника и выручка. пресс-служба МВД РФ

Сотрудники полиции считают, что к нелегальному бизнесу оказались причастны 23-летняя жительница Симферополя, а также 26-летний молодой человек из Евпатории. В рамках расследования местным жителям предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В Пермском крае пресечена схема хищения нефти прямо из скважины месторождения крупной нефтяной компани.

Фото и видео: МВД Медиа