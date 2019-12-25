Девушка сбежала от медиков после того, как ее вытащили из воды у Иоанновского моста

Она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В ночь с 21 на 22 мая из воды у Иоанновского моста достали девушку. После осмотра медиков петербурженка убежала. Об этом Piter.TV узнал от источника.

Женщину увидели во время патрулирования в Петроградском районе и вызвали "скорую помощь". Петербурженка 1993-го года рождения находилась в состоянии алкогольного опьянения. Медики осмотрели ее на месте, после чего пловчиха скрылась.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что двое мужчин ночью ныряли в Неву с Дворцового моста.

Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"