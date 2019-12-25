Девочка обожгла себе роговицу после неосторожного обращения с газовым пистолетом в Сестрорецке

Предмет был оставлен без присмотра.

Ребенок получил травму после неосторожного обращения с газовым пистолетом в Сестрорецке. Инцидент расследует полиция, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение о травмировании 6-летней девочки поступило 5 декабря. По предварительным данным, она обожгла себе роговицу глаза в одной из квартир на Дубковском шоссе. Газовый пистолет был оставлен ее отцом на полке в комнате.

После оказания медицинской помощи пострадавшая продолжит свое лечение амбулаторно. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция расследует конфликт мужчины с подростком на детской площадке на проспекте Просвещения.

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