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Девочка обожгла себе роговицу после неосторожного обращения с газовым пистолетом в Сестрорецке
Сегодня, 11:35
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Девочка обожгла себе роговицу после неосторожного обращения с газовым пистолетом в Сестрорецке

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Предмет был оставлен без присмотра.

Ребенок получил травму после неосторожного обращения с газовым пистолетом в Сестрорецке. Инцидент расследует полиция, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение о травмировании 6-летней девочки поступило 5 декабря. По предварительным данным, она обожгла себе роговицу глаза в одной из квартир на Дубковском шоссе. Газовый пистолет был оставлен ее отцом на полке в комнате. 

После оказания медицинской помощи пострадавшая продолжит свое лечение амбулаторно. Выясняются обстоятельства произошедшего. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция расследует конфликт мужчины с подростком на детской площадке на проспекте Просвещения. 

Фото: pixabay.com

Теги: газовый пистолет, госпитализация, ожог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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