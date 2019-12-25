Детсад на Лиственной улице в Петербурге введут в эксплуатацию до конца года

Здание рассчитано на 220 детей.

Детсад на Лиственной улице в Выборгском районе Петербурга введут в эксплуатацию до конца года. Об этом сообщил начальник Госстройнадзора Владимир Болдырев на выезде-проверке готовности здания, рассказали в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что в сентябре застройщику выдали предписание со списком из 30 замечаний. Недостатки компания должна устранить до окончания финальной проверки. Известно, что пока детсад подключен ко временной схеме отопления, до 25 ноября в здании появится "официальное" тепло после подписания документов. После этого на объекте закончат отделочные и пуско-наладочные работы.

Здание детсада составляет почти 5 тысяч квадратных метров по площади и рассчитан на 220 мест. В садике оборудуют бассейн, спортивный и музыкальный залы.

Новые крупные ЖК появятся в Парголово и Новосаратовке.

Фото: пресс-служба Смольного