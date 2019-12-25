Роман Попов: "Для роли Мухича я снова поднабрал, а сейчас тщательно пытаюсь с этим расстаться"

В интервью актёр рассказал, на что бы он потратил 100 миллионов рублей и будет ли продолжение "Детективного агентства Мухича".

У вашего героя появился отдельный сериал. Вы этим воодушевлены или есть опасения, что публика может не принять Мухича в отрыве от вселенной "Полицейского с Рублёвки"?

За долгие годы я уже научился не реагировать на ожидания аудитории. Потому что сначала тебе пишут что-то в духе "тебе бы похудеть", а потом, мол, "надо бы пополнеть". Причём это одни и те же люди. То же самое с проектами: кто-то, конечно, ждёт определённого продолжения "Полицейского с Рублёвки", но прелесть "Детективного агентства Мухича" в том, что это всё-таки спин-офф, где и мой персонаж, и персонаж Сони Каштановой получают новое развитие. Так что, мы с трепетом ждём премьеры.

Мухич за пять сезонов "Полицейского с Рублёвки" и два фильма несколько раз менялся. Какой он здесь? Как бы вы его описали?

Когда я пришёл на грим, моя коллега по цеху сказала: "Ну что, поздравляю, Мухич стал Питером Гриффином. Помнишь серию, где он забыл, как сидеть?" И это действительно так. Меня ещё на этапе сценария это насторожило, что Игорь Валерьевич стал совершенным кретином. Человечного в нём всё меньше, а космического – всё больше.

Как вы относитесь к такой трансформации? Она работает на благо комедии?

Мне бы хотелось, чтобы Мухич был более человечным. Потому что меня пугает, что Игорь в одном пантеоне с Никитой Борисовичем Джигурдой и Жанной Агузаровой – он не здешний, он явно с какой-то планеты. Для комедии это действительно хорошо, но главное, чтобы этот Мухич из "Детективного агентства" был узнаваем зрителями.

Можно ли назвать Мухича и Кристину пародией на Холмса и Ватсона, в которой роли поменялись?

Мне больше нравится аллюзия на прекрасный сериал "Детективное агентство "Лунный свет"". Холмс и Ватсон – скорее, нет. Потому что всем известно, что Мухич – это гонзо-детектив, он не использует дедуктивный метод. Он использует уникальное везение и странную интуицию.

Хороший ли детектив Мухич в плане раскрываемости? Он – детектив-катастрофа или все же везуч и успешен?

Он абсолютно успешен! Практически стопроцентная раскрываемость.

Над сериалом работали молодые постановщики Алексей Зотов и Полина Ануфриева. Есть какие-то фишки, которыми они запомнились вам в рабочем процессе? Насколько они позволяли импровизировать и докручивать сцену уже на площадке?

С Полиной мы знакомы с "Полицейского", она прекрасна. А с Лёшей Зотовым мы работали над его первой полнометражной картиной "Убить босса". Поэтому я уже знал, чего ждать от постановщиков. Лёша очень много советовался со мной и с Соней. Разумеется, он досконально изучил персонажей Мухича и Кристину в "Полицейском с Рублёвки", но в некоторых вопросах не знал, как они должны поступить, поэтому не ставил задачу, а спрашивал, как бы сделала в этом случае, например, Кристина? И Соня, тут же понимая, что от неё требуется, делала так, как она это видит. Это происходило уже на площадке. И даже на этапе сценария какие-то сцены или эпизоды, которые казались не до конца органичными для Кристины и Мухича, мы правили под наших персонажей.

В первых сериях "Детективного агентства Мухича" очень много отсылок на культовые фильмы восьмидесятых: "Лицо со шрамом", "Хищник", "Терминатор". Близки ли эти ленты вам так же, как вашему герою?

Игорю Валерьевичу крайне близок любой кинематограф. Он очень насмотренный человек, киноман, поэтому во всём происходящем в реальной жизни он видит какие-то аллюзии, отсылки к классическому кино. Я тоже киноман, но не верю в происходящие реалии, как в сюжет фильма. Я могу вспомнить, что какая-то ситуация в жизни похожа на то, как было в том или ином фильме. Но Мухич в этом реально живёт. В силу своей наивности он верит во всё происходящее: если человек идёт задом наперёд, то для него это точно фильм "Довод" Нолана, а не просто человек, который решил поприкалываться.

К слову об отсылках: буквально вчера в сети появился трейлер фильма "Ботан и Супербаба", где тоже полно отсылок на фильмы про роботов и андроидов. И вы снова в дуэте с Софьей Каштановой. Расскажите, пожалуйста, об этом проекте.

Мы с Соней встык снимали два проекта компании "LEGIO FELIX", и я как-то прихожу на грим, а Соня говорит: "У меня ощущение, что мы с тобой снимаемся 25 лет". Потому что в тот момент мы друг с другом проводили больше времени, чем Соня со своим мужем, а я со своей супругой. Но в этом была прелесть. Мы "наелись" друг другом на площадке, чтобы сделать перерыв, а потом приступить к новому проекту. Да чего греха таить: мы соскучились по совместной работе.

Как возникла идея фильма? Не на площадке "Полицейского с Рублёвки"?

Идея возникла у Ильи Куликова, он давно поговаривал, что хотел снять спин-офф про Мухича и фантастический полный метр с нами же в главных ролях – подросшая жертва буллинга, ботан и совершенная женщина-андроид.

Фильмов и сериалов про андроидов в последнее время очень много и на Западе, и у нас. Как вы к ним относитесь? Какие проекты нравятся?

Я много работал с Зоей Бербер, и мне очень понравился "Проект "Анна Николаевна"". Мне кажется, будет круто, если мы с Зоей встретимся на площадке какого-нибудь проекта "LEGIO FELIX".

Например, в условном сиквеле "Ботан и Супербаба: вторжение Анны Николаевны"?

Если на это пойдут продюсеры двух проектов, то слияние двух вселенных было бы забавным, сейчас же вообще тренд на мультивселенные.

А есть ли сейчас речь о продолжении "Детективного агентства Мухича" и готовы ли вы к нему?

Пока я об этом не слышал, но мне было бы интересно. Потому что, к большому счастью, Мухичу есть куда развиваться в этой истории. Я бы этих персонажей закинул не просто в другие обстоятельства, а в другую локацию. Как "Полицейский с Рублёвки" переезжал в Бескудниково, так было бы интересно посмотреть, как Мухич и Кристина расследуют, например, убийство в Майами.

А пока что они расследуют в частности исчезновение Кубка УЕФА из музея московского ЦСКА. Насколько для вас близка футбольно-фанатская история?

Для меня не очень, а вот для Куликова – конечно. Я за футболом слежу, как и все россияне, раз в четыре года. Поэтому Кубок УЕФА в 2005 году я, конечно, не смотрел, в отличие от моего персонажа, который был там и болел за ЦСКА.

Если бы вам, как герою сериала "Детективное агентство Мухича" предложили 100 миллионов, на что бы вы их потратили?

Я бы наконец достроил свой дом и какой-то период времени уделил бы не работе и семье, а только семье и путешествиям. Чтобы так основательно, вместе с детьми, а не только с супругой, сбегать из дома за рубеж на несколько дней.

А какие-то бизнес-идеи у вас есть?

Безусловно, я думал об этом, но пока не вижу ничего, кроме общепита. Потому что я умею не только вкусно есть, но умею ещё и вкусно готовить. Поэтому не хотелось бы быть лицом чьего ресторана, лучше своего. Всякие хот-дожные и котлеты по-киевски уже заняты, поэтому я бы, наверное, сделал что-то ближе к родной балканской кухне – я на четверть молдаванин. Или что-нибудь чисто сочинское – не зря я столько лет там прожил. В Сочи, знаете, какие чудесные шавермы делают!

Если говорить о ближайших карьерных планах: сейчас в чём-то снимаетесь или готовитесь к съёмкам в каком-нибудь проекте? Какие проекты готовятся к выходу?

Готовлюсь к съёмкам в сериале и полном метре летом. И жду, когда уже наконец выйдут шесть отснятых проектов, которые снимали за последние три года. В частности, очень жду выхода сериала "Казанова в России", который снимался для Первого канала. Это приключенческая трагикомедия, но комические моменты, в том числе с моим персонажем там тоже есть. Когда коллеги меня спрашивали, кого я там сыграл, отвечал: "Не поверите, опять Мухича". Я играю полковника-полицмейстера времён Екатерины II. И для меня это очень важный проект, потому что он первый такой: исторический и серьёзный. Грим, парики, туфли, камзолы – мне очень понравилось.

"Опять Мухич" – значит, что ваш персонаж и по характеру похож на Игоря Валерьевича?

Нет, просто он тоже полицмейстер. А по характеру никаких пересечений нет. Полковник Нехватов – очень жёсткий полицмейстер, который вышибает из всех информацию и требует доказательств. Он карьерист, ни с кем не считается, достаточно противный по сравнению с по-своему наивным и по-хорошему глупым Игорем Валерьевичем.

Вам было приятно так диаметрально поменять образ?

Очень приятно. Тем паче, что эти съёмки выпали на тот период, когда я серьёзно занимался весом, худел, поэтому я очень опасаюсь момента, когда всё это выйдет: не дай бог одновременно! Как бы не достать всех, как Сашка Петров в своё время! Чтобы люди не говорили: "Господи, опять этот жирный". Но, к счастью, я там не везде жирный: где-то стройный, где-то в идеальной с точки зрения геометрии форме шара. Как только мне подвернулась возможность играть другие роли, я, конечно, воспользовался ей на полную катушку. Очень жду, когда всё это выйдет!

А когда снимали "Детективное агентство Мухича", вас просили вернуться в ту форму, в которой вы были в "Полицейском с Рублёвки"?

Да, было желательно, чтобы Мухич был узнаваем. Поэтому я снова поднабрал, а сейчас тщательно пытаюсь с этим расстаться. Но если мы сейчас сразу начнём снимать второй сезон, то, конечно, я останусь в этой комплекции.

Фото: предоставлены пресс-службой ТНТ