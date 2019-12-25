Из огня успели выйти около сотни человек.

Десятки человек заблокированы в ТЦ в Гонконге из-за сильного пожара. Об этом рассказали местные журналисты из издания The South China Morning Post. Известно, что утром 15 декабря пламя охватило 38-этажное здание Всемирного торгового центра (World Trade Center). Он находится на территории оживленного района Козуэй-бэй на острове Гонконг. Первые сигналы о ситуации поступили диспетчерам экстренного ведомства в 12:37 часов по местному времени (в 07:37 по московскому времени).

На данный момент порядка 100 человек спасателям удалось эвакуировать с пятого этажа здания. Этот этаж располагается под открытым небом. Однако некоторые посетители и сотрудники ресторанов комплекса все еще находятся в помещениях. Местная телерадиовещательная корпорация RTHK заявила о том что в результате возгорания пострадали по меньшей мере три человека.

Пламени присвоен третий ранг ложности и пяти. Из заблокированных участок продолжается операция по спасению. Известно, что в задымленном помещении находятся магазины и рестораны, офисные центры. Нижняя часть здания оформлена бамбуковыми строительными лесами из-за проводимых ремонтных работ. Причины возгорания устанавливаются.

Неизвестный вскрыл и поджег квартиру на Новой улице.

Фото: www.scmp.com

