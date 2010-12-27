Дерзкая троица с топором ограбила табачный магазин на Луначарского

Грабители забрали с собой деньги и товар.

Вечером 17 марта в Выборгском районе Петербурга произошло ограбление. Троица с топором и в масках ворвалась в табачный магазин возле дома №11/3 по проспекту Луначарского и вынесла оттуда деньги и товар. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Один из злоумышленников замахнулся на продавца топором и, угрожая расправой, потребовал отдать выручку. Преступникам удалось завладеть 70 тысячами рублей. Кроме денег, они прихватили с собой товар. Общая сумма ущерба устанавливается.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". В подробностях инцидента разбирается полиция.

Ранее мы писали, что в Петербурге ограбили перевозчика табака.

Фото: Piter.TV