Дерматолог рассказал о двух процедурах для идеального загара

Врач-дерматолог Виталий Тарасов рассказл о двух процедурах для загара. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".
По его словам, самая простая процедура – химический пилинг. Они обновляют верхний пересохший слой кожи, способствуют клеточному обновлению и увлажнению, а также улучшают оптические свойства кожи. Если заблаговременно освежить верхний слой, загар будет ложиться ровнее.
Другой пласт процедур – мезотерапия. В составе инъекционных препаратов кроме гиалуроновой кислоты, которая восстанавливает гидробаланс и увлажняет кожу изнутри, есть много других полезных веществ.
Универсальное правило – в первые дни на отдыхе нужно максимально защищаться и постепенно увеличивать время пребывания на солнце, а также не забывать про защитные кремы и экраны.
Фото: pxhere
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