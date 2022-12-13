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Дерматолог рассказал о двух процедурах для идеального загара
Сегодня, 18:15
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Дерматолог рассказал о двух процедурах для идеального загара

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По его словам, самая простая процедура – химический пилинг.

Врач-дерматолог Виталий Тарасов рассказл о двух процедурах для загара. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург". 

По его словам, самая простая процедура – химический пилинг. Они обновляют верхний пересохший слой кожи, способствуют клеточному обновлению и увлажнению, а также улучшают оптические свойства кожи. Если заблаговременно освежить верхний слой, загар будет ложиться ровнее.

Другой пласт процедур – мезотерапия. В составе инъекционных препаратов кроме гиалуроновой кислоты, которая восстанавливает гидробаланс и увлажняет кожу изнутри, есть много других полезных веществ. 

Универсальное правило – в первые дни на отдыхе нужно максимально защищаться и постепенно увеличивать время пребывания на солнце, а также не забывать про защитные кремы и экраны.

Фото: pxhere
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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