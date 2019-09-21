Деревни и СНТ под Сосновым Бором останутся без света на несколько часов во вторник

Ремонтные работы проведут с 10:30 до 14:00.

Из-за ремонтных работ на линии во вторник, 26 мая, в СНТ "Лужки", "Лужки-2", "Пярнушки", деревнях Систо-Палкино и Мустово Ломоносовского района отключат электричество.

Без света люди останутся с 10:30 до 14:00, передает издание "Маяк". Напомним, что самый длинный отопительный сезон в Петербурге завершается. Тепло перестанет поступать в батареи горожан также во вторник, 26 мая.

Ранее мы писали, что автобусные перевозчики в Ленобласти получат 253 миллиона рублей: в период эпидемии правительство частично компенсирует затраты на бензин.

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