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Деревни и СНТ под Сосновым Бором останутся без света на несколько часов во вторник
Сегодня, 18:13
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smirenny

Деревни и СНТ под Сосновым Бором останутся без света на несколько часов во вторник

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Ремонтные работы проведут с 10:30 до 14:00.

Из-за ремонтных работ на линии во вторник, 26 мая, в СНТ "Лужки", "Лужки-2", "Пярнушки", деревнях Систо-Палкино и Мустово Ломоносовского района отключат электричество. 

Без света люди останутся с 10:30 до 14:00, передает издание "Маяк". Напомним, что самый длинный отопительный сезон в Петербурге завершается. Тепло перестанет поступать в батареи горожан также во вторник, 26 мая. 

Ранее мы писали, что автобусные перевозчики в Ленобласти получат 253 миллиона рублей: в период эпидемии правительство частично компенсирует затраты на бензин.

Фото: pixabay

Теги: отключение света, отключение электричества
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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