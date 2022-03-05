Депутата Шуфрича задержали по подозрению в шпионаже

Появились кадры, на которых депутат ОПЗЖ сидит с завязанными глазами и в наручниках.

Депутата Верховной Рады задержали по подозрению в шпионаже. По социальным сетям распространились фотографии и видео, на котором показаны оперативные действия в отношении представителя украинского парламента, члена движения "Оппозиционная платформа - За Жизнь". Ранее Нестор Шуфрич публично выступил за мир с Россией. В результате политик оказался с завязанными скотчем глазами и в наручниках. Еще на одном снимке у горла политика находится мачете. Также распространился ролик, на котором пострадавшего унижают и высказывают ему претензии из-за поддержки РФ.

В СМИ полагают, что депутата поймали представители 2056-го батальона территориальной защиты, который поддерживается политической партией "Европейская солидарность". Одно из первых фото опубликовал советник бывшего президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков. По словам автора поста в соцсети, Шуфрич снимал боевые позиции теробороны.

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Фото и видео: Telegram / Baza