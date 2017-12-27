Кандидатов в президенты попросили задуматься о национальной криптовалюте

Депутат из ленинградской области попросил кандидатов в президенты России в своих программах уделить внимание развитию национальной криптовалюты.

Член парламента Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к кандидатам в президенты. Депутат попросил политиков добавить в свои предвыборные программы пункт о создании и развитии отечественной криптовалюты.

Как отмечает Петров, некоторые страны уже занимаются созданием собственных национальных криптовалют. Это дает новый источник дохода как для населения, так и для бюджета. А Россиия рискует «отстать в деле изучения и внедрения новых технологий».

В качестве одного из примеров повышения уровня жизни каждого гражданина нашей страны я мог бы привести принятие решения и реализацию создания ограниченного количества крипторублей - например исходя из прогнозного количества граждан Российской Федерации 150 млн, при этом раздав бесплатно по такому крипторублю каждому дееспособному гражданину. Владимир Петров, депутат

Сейчас капитализация криптовалют составляет уже более 700 миллиардов долларов. Это значительно превышает бюджет некоторых стран. По мнению депутата, Россия неизбежно должна будет с этим экономическим феноменом.