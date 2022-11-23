Александр Чуфинев замялся, отвечая на вопрос о больших средствах, выделенных на празднование в городе.

Российский депутат из Воронежа потерял дар речи после вопроса о тратах на новогодние украшения города. В эфире местного телеканала Александр Чуфинев попытался ответить на вопрос ведущей о том, почему городская Дума решила не поддерживать местных жителей, которые выступили против многомиллионных трат на праздничные украшения, которые устанавливаются на площади Ленина.В результате политик долго думал и молчал в эфире программы. После размышлений он призвал СМИ воздерживаться от резких оценок работы Думы. Александр Чуфинев уверен в том, что проводить праздничные мероприятия необходимо, однако призвал "смотреть на цифры и разобраться". Он не смог ответить на вопрос о том, почему эти суммы не были изучены сразу после заключения контракта на украшение площади, а также о том, почему вопрос не поднимался на пленарной сессии городской Думы, которая состоялась еще в конце октября. Депутат пояснил, что работа по направлению ведется. При этом местный подрядчик на протяжении месяца занимается изготовлением новогоднего декора. Монтаж декораций будет начат с 1 декабря.

Правительство выделит средства аэропортам, где приостановлено авиасообщение.

Фото и видео: Telegram / BAZA