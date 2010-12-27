Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

В ФРГ хотят ввести санкции против Америки.

В Бундестаге заявили, что Европе не нужен американский сжиженный газ. Один из депутатов считает, что Евросоюз и Германия должны объединиться и придумать ответные меры. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на члена фракции "Левые" Александра Ноя. Америка пообещала ввести санкции против участников "Северного потока-2". В ФРГ предлагают продумать ответные ограничения, направленные на экономику США.

Нужно, конечно, тщательно обдумать, как эти встречные санкции могли бы выглядеть комментируют политики

Среди инициатив - затронуть импорт и товары, приходящие в Европу с Запада. Под угрозу санкций США попадают местные фирмы, которые занимаются прокладкой трубопровода. Как и швейцарские предприятия, немцы участвуют в работах, проводимых в Балтийском море.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Нафтогазу" не понравилась предложенная Россией скидка на газ для Украины.

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