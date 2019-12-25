Депутат бундестага назвал условие для признания Крыма на Западе

Он заявил, что референдум о включении Крыма в состав России проводился в соответствии с международным правом.

Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт назвал условие для признания Крыма на Западе. По его словам, для этого необходима смена политических элит в западных странах.

Гердт заметил, что сейчас подобное признание будет означать расширение блока НАТО на Восток — что фактически, считает политик, будет означать поражение Североатлантического альянса.

Депутат заявил, что референдум о включении Крыма в состав России проводился в соответствии с международным правом, поэтому фразы об аннексии или оккупации территории звучат, как политическая спекуляция.

Ранее немецкий депутат высказалась о шансах "Спутника V" на одобрение в ЕС.

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