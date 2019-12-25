Депутат бундестага назвал условие для признания Крыма на Западе

Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт назвал условие для признания Крыма на Западе. По его словам, для этого необходима смена политических элит в западных странах.
Гердт заметил, что сейчас подобное признание будет означать расширение блока НАТО на Восток — что фактически, считает политик, будет означать поражение Североатлантического альянса.
Депутат заявил, что референдум о включении Крыма в состав России проводился в соответствии с международным правом, поэтому фразы об аннексии или оккупации территории звучат, как политическая спекуляция.
Ранее немецкий депутат высказалась о шансах "Спутника V" на одобрение в ЕС.
Фото: pixabay.com
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