Депутат Верховной Рады заявил, что сброс атомной бомбы на Москву решил бы все проблемы

Так открывали новый ТВ-канал

Заявление сделал Замглавы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев. Он предположил, что Россия может мешать эфиру украинских ТВ-каналов в Крыму и Донбассе.

- Но атомной бомбы, чтоб швырнуть на Москву, у нас пока нет, - досадовал депутат.

Он считает, что атомный удар это "наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда". Потураев поделился мнением на презентации телеканала "Дом".

Также он добавил, что в эфире Россию будут называть "страной-агрессором".

Ранее Аваков сказал, что считает задержание экс-командира "Айдара" российской провокацией.

Видео: YouTube / UKRLIFE.TV