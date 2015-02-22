Депутат Рады Волошин: Россия разгромит Украину менее чем за 10 минут

Парламентарий уверен, что ВСУ потеряет те немногие признаки современности, которые сейчас у нее есть. Эксперт уверен, что они вовсе не понимают, что такое современная высокотехнологичная война.

Экс-глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что России хватит менее 10 минут для того, чтобы разгромить Украину, уничтожив ключевые пункты управления государством, не заходя на ее территорию.

Парламентарий уверен, что ВСУ потеряет те немногие признаки современности, которые сейчас у нее есть. Эксперт уверен, что они вовсе не понимают, что такое современная высокотехнологичная война.

Напомним, что в начале ноября Волошин сказал, что российской армии хватит недели для того, чтобы разгромить ВСУ Украины. Именно поэтому Киеву невыгодно развязывать войну с Москвой. Однако, Украина и Запад обеспокоены "усилением агрессивных действий" у границ. В Кремле несколько раз повторяли, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.

Ранее мы сообщили, что Путин пообещал Байдену разорвать отношения с США в случае новых санкций.

Видео: Youtube/NEWSONE