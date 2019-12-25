Депутат Рады Бужанский: слова посла Мельника о голодоморе из-за ФРГ повлияют на старт СП-2

Украинец негативно воспринял заявление посла в Германию.

Депутат Верховной Рады Максим Бужанский заявил о том, что слова украинского посла в Германию Андрея Мельника о голодоморе из-за ФРГ повлияют на начало работы российского газового проекта "Северный поток-2". По мнению парламентария, слова его коллеги являются высшей степенью неуважения памяти жертв трагедии.

Комментировать тут нечего, кроме того, что посол выбрал наилучший момент для того, чтобы плюнуть в лицо немцам — период последних согласований СП-2. Максим Бужанский, украинский депутат

Напомним, что краинский дипломат написал в Twitter о том, что Германия косвенно ответственна за голод на территории Украинской ССР. Он напомнил европейцам о том, что Берлин в те годы являлся основным торговым партнером Советского Союза (на 1932 год). Мельник пришел к выводу о том, что ФРГ морально обязан признать тот факт, что совершенное ими преступление является геноцидом народа Украины.

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