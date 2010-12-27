Виталий Милонов: "Зениту" нужен отечественный наставник для футболистов

Депутат Госдумы считает, что "Зенит" должен возглавить российский тренер.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился с просьбой к губернатору Георгию Полтавченко и парламентариям петербургского ЗакСа вступиться за российского кандидата на пост главного тренера "Зенита". По мнению политика, именно благодаря "своему" руководству футбольная команда сине-бело-голубых сможет добиться спортивных достижений. Об этом сообщила пресс-служба политика.

Современный футбол - это не просто хорошая игра. Это целая жизнь со своими правилами и законами. Футбол обязан быть результативным и красочным. К сожалению, во многом, сложилась практика, что мы излишне гонимся за маститыми футболистами и тренерами, надеясь, что дорогой игрок или наставник являются синонимом победы в турнирной таблице отметил Виталий Милонов в открытом обращении

Депутат рассказал, что многие жители Северной столицы надеются на российского наставника для футболистов "Зенита", который будет являться выходцем из советской школы спортивных традиций.

Прошу Вас поддержать инициативу значительного, если не подавляющего, числа болельщиков и выступить с поддержкой привлечения российского тренера в качестве наставника "Зенита. Данный шаг стал бы демонстрацией преемственности в российском спорте и способствовал бы развитию новых поколений наставников и спортсменов уверенно заявил Виталий Милонов

Напомним, что ранее политик стал инициатором предложения об изменении названию петербурсгкого аэропорта.

Фото: Facebook



