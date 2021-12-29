Депутат МО "Гражданка" подал заявление в полицию по факту складирования грунта в Муринском парке

Мусор свозят уже на протяжении как минимум четырех дней.

Депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов осмотрел участок Муринском парка, на котором, по словам местных жителей, уже несколько дней складируют строительные отходы вместе с грунтом.

Муниципальный депутат подтвердил, что на территории со стороны Северного проспекта находятся 4 кучи строительного мусора. Его сгружают по соседству с забором, который установила компания "Анна Нова". Напомним, там хотели построить вторую очередь спортивного комплекса, однако строительство признали незаконным. Договор аренды с компанией пока не расторгнут.

Сафонов подал заявление в полицию, природоохранную прокуратуру и комитет по благоустройству. В последнем ведомстве уже знают о проблеме. Ответ комитета на вопрос петербурженки был опубликован в группе администрации Калининского района 26 января.

Складирование грунта на указанной Вами территории выполнено неустановленными лицами. Для привлечения к ответственности силами садово-паркового предприятия "Калининское" будут направлены запросы и документация в РУВД Калининского района и администрацию Калининского района. комитет по благоустройству.

Ранее на территории была парковка, однако затем ее оперативно ликвидировали для дальнейшего благоустройства.

Фото: ВКонтакте / Депутат МС МО Гражданка / Вадим Сафонов