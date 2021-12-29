Депутат МО "Гражданка" подал заявление в полицию по факту складирования грунта в Муринском парке

Депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов осмотрел участок Муринском парка, на котором, по словам местных жителей, уже несколько дней складируют строительные отходы вместе с грунтом.
Муниципальный депутат подтвердил, что на территории со стороны Северного проспекта находятся 4 кучи строительного мусора. Его сгружают по соседству с забором, который установила компания "Анна Нова". Напомним, там хотели построить вторую очередь спортивного комплекса, однако строительство признали незаконным. Договор аренды с компанией пока не расторгнут.
Сафонов подал заявление в полицию, природоохранную прокуратуру и комитет по благоустройству. В последнем ведомстве уже знают о проблеме. Ответ комитета на вопрос петербурженки был опубликован в группе администрации Калининского района 26 января.
Складирование грунта на указанной Вами территории выполнено неустановленными лицами. Для привлечения к ответственности силами садово-паркового предприятия "Калининское" будут направлены запросы и документация в РУВД Калининского района и администрацию Калининского района.
комитет по благоустройству.
Ранее на территории была парковка, однако затем ее оперативно ликвидировали для дальнейшего благоустройства.
Фото: ВКонтакте / Депутат МС МО Гражданка / Вадим Сафонов
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