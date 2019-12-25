Депутат Госдумы от Ленобласти рассказал о выведении в 47 регионе новой породы кур

Единорос Сергей Яхнюк поведал о кроссе бройлера, который заменит импортных кур.

В Ленинградской области ведутся работы по созданию отечественного кросс бройлера, новой породы кур. Об этом заявил депутат Государственной думы от партии "Единая Россия" Сергей Яхнюк, избранный от Ленобласти. На это выступление единороса сподвигло высказывание президента, сделанное им во время прямой линии 30 июня. Владимир Путин признался, что гордится российским сельским хозяйством.

Депутату от "Единой России" сразу захотелось присоединиться к проявлению гордости за сельское хозяйство: как выяснилось, Ленинградская область движется впереди всех прочих регионов к успешному импортозамещению мяса и яйца птицы. Для этого ленинградские селекционеры трудятся над заменой импортного генетического материала. Уже скоро, по словам Яхнюка, опыт Ленобласти может быть принят в других регионах - будут установлены племрепродукторы с минимальной численностью в 30 тысяч голов, и потребности Северо-Западного региона в мясе и яйцах птиц удовлетворятся полностью.

Ранее из Петербурга в Либерию отправили 26 тонн курицы.

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