Депутат Госдумы Виктор Соболев ответил на вновь появившиеся слухи о возможной новой волне мобилизации

Политик рассказал, зачем регионы вручают повестки силам запаса.

Представитель российской Государственной Думы Виктор Соболев ответил журналистам а вновь появившиеся слухи о возможной новой волне мобилизации в стране. Пварламентарий заметил, что требуется затронуть вопрос проведения специальной военной операции на территории Украины. Он пояснил, что изначально можно будет отрезать вооруженную группировку ВСУ от остальной части страны, после чего - ликвидировать ее. Предположительно, политик имеет в виду те силы противника, которые располагаются в восточной части Украины.

Никакой мобилизации в этом году не будет. Военкоматы рассылают повестки тем, кому готовы сделать предложение о контрактной службе. Идёт набор на контрактную службу. Исключительно добровольно. Поэтому ни о какой мобилизации речи не идёт. Виктор Соболев, депутат ГД

В Петербурге вручают повестки с требованием прийти в военкомат "для уточнения данных".

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